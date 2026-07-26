Hardik Pandya के लिए CSK ने खोला खजाना, 20 करोड़ की ट्रेड डील में मुंबई इंडियंस को दिया ऑफर

हार्दिक पंड्या (Photo - IANS)
Hardik Pandya Trade MI to CSK: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2027 से पहले हार्दिक पंड्या के ट्रेड की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हार्दिक पंड्या अब अपनी टीम छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस मेगा ट्रेड डील की कुल वैल्यू 20 करोड़ रुपये के पार जा सकती है।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुंबई इंडियंस ने अपने स्टार ऑलराउंडर के बदले बहुत बड़ी डिमांड रखी थी। मुंबई ने चेन्नई से उनके युवा ओपनर आयुष म्हात्रे के साथ शिवम दुबे की मांग की थी। आयुष म्हात्रे ने आईपीएल 2026 के अपने छोटे से सफर में करीब 180 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) की इस फ्रेंचाइजी का मानना है कि म्हात्रे भविष्य में टीम के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं।
लेकिन, चेन्नई सुपर किंग्स अपने 19 साल के इस युवा टैलेंट को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती है। इसके चलते चेन्नई ने मुंबई को एक नया काउंटर ऑफर पेश किया है। खबरों की मानें तो चेन्नई ने हार्दिक के बदले अनुभवी शिवम दुबे, साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस और साथ में 10 करोड़ रुपये कैश देने का ऑफर रखा है।
अगर मुंबई इंडियंस (MI) यह काउंटर ऑफर मान लेती है, तो इस ट्रेड की कुल कीमत 20 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी। हार्दिक पंड्या भारतीय क्रिकेट में एक सीनियर खिलाड़ी हैं। वह तेज गेंदबाजी के साथ-साथ खतरनाक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाजी भी करते हैं और टीम का विदेशी स्लॉट भी नहीं घेरते। हालांकि, आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक था। उन्होंने पूरे सीजन में सिर्फ 206 रन बनाए और मात्र 4 विकेट लिए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या चेन्नई उनके मौजूदा फॉर्म की बजाय उनके पुराने रिकॉर्ड्स पर यह दांव खेल रही है।
बता दें फिलहाल दोनों टीमों ने किसी भी आधिकारिक डील की पुष्टि नहीं की है। मुंबई को नया और युवा टैलेंट चाहिए, जबकि चेन्नई अपनी टीम का कोर बचाना चाहती है। अगर दोनों टीमों के बीच यह बातचीत रुक जाती है, तो कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) जैसी टीमें भी इस स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, जो मौका मिलते ही हार्दिक को अपनी टीम में खींच सकती हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग