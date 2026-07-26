Hardik Pandya के लिए CSK ने खोला खजाना, 20 करोड़ की ट्रेड डील में मुंबई इंडियंस को दिया ऑफर

अगर मुंबई इंडियंस (MI) यह काउंटर ऑफर मान लेती है, तो इस ट्रेड की कुल कीमत 20 करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाएगी। हार्दिक पंड्या भारतीय क्रिकेट में एक सीनियर खिलाड़ी हैं। वह तेज गेंदबाजी के साथ-साथ खतरनाक मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाजी भी करते हैं और टीम का विदेशी स्लॉट भी नहीं घेरते। हालांकि, आईपीएल 2026 में उनका प्रदर्शन निराशाजनक था। उन्होंने पूरे सीजन में सिर्फ 206 रन बनाए और मात्र 4 विकेट लिए। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या चेन्नई उनके मौजूदा फॉर्म की बजाय उनके पुराने रिकॉर्ड्स पर यह दांव खेल रही है।