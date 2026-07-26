IND vs ZIM 3rd T20I: ईशान किशन को टीम से बाहर करने की मांग, आकाश चोपड़ा ने कहा प्रभसिमरन को दो मौका

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए टीम चयन पर सवाल उठाए। उन्होंने विशेष रूप से ईशान किशन की बात करते हुए कहा कि चूंकि भारत पहले ही सीरीज जीत चुका है, इसलिए ईशान किशन को इस आखिरी मैच में आराम दिया जाना चाहिए। उनकी जगह पंजाब किंग्स के विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाना चाहिए। चोपड़ा ने कहा, 'मैं प्रभसिमरन को भी खिलाने के बारे में सोच रहा हूं। आखिर उनकी क्या गलती है? आपने प्रभसिमरन को टीम में चुना है, लेकिन हमें कोई अंदाजा नहीं है कि आप उन्हें दोबारा कब मौका देंगे। आप सीरीज पहले ही जीत चुके हैं।'