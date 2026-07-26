‘सोशल मीडिया नहीं, सिर्फ खेल पर दें ध्यान’ वैभव सूर्यवंशी को ईशान किशन की खास सलाह

ईशान किशन ने आगे कहा कि उसी बैकग्राउंड से आने के कारण, मुझे पता है कि जब आप क्रिकेट खेलते हैं, जब आप भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है। मैं बस यही पक्का करने की कोशिश करता हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अभिषेक, अक्षर और कई दूसरे खिलाड़ी जो भी उनसे किसी भी तरह से बातचीत करते हैं, हम सब यही पक्का करते हैं कि वह अभी ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट के बारे में सोचे, न कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है या बाहर क्या बातें हो रही हैं, या रन न बनने पर अपनी बॉडी लैंग्वेज को खराब होने दें।