Latest T20 Team Ranking: 15 दिन में भारत फिर बना वर्ल्ड नंबर 1, लेटेस्ट टी20 रैंकिंग में सिर्फ एक टीम को हुआ नुकसान

15 जुलाई को जब नई टी20 रैंकिंग जारी हुई थी, तब भारतीय टीम को दूसरे स्थान पर खिसकना पड़ा था। दरअसल, टीम इंडिया को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार झेलनी पड़ी थी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम आयरलैंड में पहली बार टी20 मैच और टी20 सीरीज हारी। इसके बाद इंग्लैंड में भी भारतीय टीम टी20 सीरीज 4-0 से हार गई। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब इन दोनों टीमों ने भारत को टी20 सीरीज में हराया। यही वजह रही कि भारतीय टीम को अपनी नंबर-1 पोजीशन गंवानी पड़ी थी।