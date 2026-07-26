IND vs ZIM: वैभव सूर्यवंशी को लेकर ईशान किशन का बड़ा बयान, कहा- फर्क नहीं पड़ता कि कौन ज्यादा रन बना रहा है

ईशान किशन ने यह भी बताया कि उन्हें दूसरों की तरह आक्रामक शॉट खेलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने के नाते उन्हें स्थिति के अनुसार खेलना होता है। जब विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो उन्हें पारी को संभालना होता है और जब अच्छी शुरुआत मिलती है तो उन्हें तेज बल्लेबाजी करनी होती है। उन्होंने बताया कि टीम में सभी की अलग-अलग भूमिका होती है। नंबर तीन के बल्लेबाज के तौर पर आपको यह समझना होता है कि विकेट गिरने के बाद सबसे जरूरी क्या है, कब जोखिम उठाकर बड़े शॉट लगाने हैं और कब साझेदारी करनी है। यह सब पिच और परिस्थिति को समझकर करना होता है।