IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 28 जुलाई को होगा टीम का ऐलान, चयन समिति की बैठक में इन नामों पर चर्चा

बीसीसीआई जिम्बाब्वे सीरीज के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक समीक्षा बैठक भी करेगी। सैकिया ने कहा कि रिव्यू मीटिंग अगस्त महीने के शुरुआत में हो सकती है। बीसीसीआई के मुंबई स्थित मुख्यालय में होने वाली समीक्षा बैठक में हेड कोच गौतम गंभीर, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण और पांच सदस्यों वाले चयन समिति के सदस्य हिस्सा लेंगे। समीक्षा बैठक में आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में हार और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर चर्चा हो सकती है।