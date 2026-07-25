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IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 28 जुलाई को होगा टीम का ऐलान, चयन समिति की बैठक में इन नामों पर चर्चा

भारत की मुख्य चिंता स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इंजरी है। बुमराह अपने बाएं घुटने की इंजरी की वजह से लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे नहीं खेल पाए थे।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 25, 2026

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इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम (Photo - IANS)

India vs Sri Lanka Test series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को कहा कि अजीत अगरकर के नेतृत्व वाली सीनियर पुरुष चयन समिति श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए मंगलवार तक टीम इंडिया स्क्वॉड की घोषणा कर देगी। देवजीत सैकिया ने कहा कि श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा मंगलवार तक कर दी जाएगी।

15 अगस्त से शुरू होगा दौरा

शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के तहत श्रीलंका में दो टेस्ट मैच खेलने हैं। पहला टेस्ट मैच 15 से 19 अगस्त तक गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और दूसरा टेस्ट 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। भारतीय टीम 4 अगस्त को कोलंबो पहुंचेगी और 7 से 10 अगस्त तक कोलंबो के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब में चार दिन का वार्म-अप मैच खेलेगी।

इन खिलाड़ियों की चोट ने बढ़ाई चिंता

भारत की मुख्य चिंता स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑफ-स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर इंजरी है। बुमराह अपने बाएं घुटने की इंजरी की वजह से लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया तीसरा और निर्णायक वनडे नहीं खेल पाए थे।

वाशिंगटन दाहिने हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन से उबर रहे हैं, जिसकी वजह से वह लॉर्ड्स में मैच नहीं खेल पाए थे। उनकी रिकवरी पर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वापसी हो सकती है। जडेजा अफगानिस्तान के खिलाफ हाल में हुए एकमात्र टेस्ट का हिस्सा नहीं थे।

भारतीय टीम के प्रदर्शन की समीक्षा होगी

बीसीसीआई जिम्बाब्वे सीरीज के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक समीक्षा बैठक भी करेगी। सैकिया ने कहा कि रिव्यू मीटिंग अगस्त महीने के शुरुआत में हो सकती है। बीसीसीआई के मुंबई स्थित मुख्यालय में होने वाली समीक्षा बैठक में हेड कोच गौतम गंभीर, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के क्रिकेट हेड वीवीएस लक्ष्मण और पांच सदस्यों वाले चयन समिति के सदस्य हिस्सा लेंगे। समीक्षा बैठक में आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज में हार और जिम्बाब्वे टी20 सीरीज में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर चर्चा हो सकती है।

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Vaibhav Sooryavanshi

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Updated on:

25 Jul 2026 06:32 pm

Published on:

25 Jul 2026 06:31 pm

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