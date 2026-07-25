England New Captain: कौन होगा इंग्लैंड का नया कप्तान? हैरी ब्रूक या ओली पोप नहीं, इस दिग्गज को मिलेगी कमान

ईसीबी के इस कदम से मौजूदा टेस्ट उप-कप्तान हैरी ब्रूक को तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारी लेने के बजाय इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीमों पर बतौर कप्तान फोकस करने का मौका मिलेगा। ब्रूक, रूट के साथ टेस्ट टीम में उपकप्तान की भूमिका निभाते हुए थोड़ा अनुभव भी हासिल कर लेंगे। ईसीबी पहले ही ब्रूक को वनडे और टी20 का कप्तान और टेस्ट का उपकप्तान बना चुकी है। ईसीबी टेस्ट फॉर्मेट के कप्तान के साथ ही मुख्य कोच के पद के लिए भी योग्य व्यक्ति के तलाश में है। इंग्लैंड टेस्ट टीम के हेड कोच का पद ब्रेंडन मैकुलम के इस्तीफे के बाद से खाली है।