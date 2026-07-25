IND vs ZIM: क्या ज़िम्बाब्वे के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी गेंदबाजी भी करेंगे? बॉलिंग कोच ने किया बड़ा खुलासा

वहीं, गेंदबाजी में मयंक यादव और प्रिंस यादव ने दो-दो विकेट चटकाए। मयंक ने अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन खर्च किए, जिसके चलते उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया। बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर की यह पहली जीत भी रही। हरारे की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए मुफीद नज़र आई थी। शुरुआती ओवरों में पिच से तेज गेंदबाजों को अच्छी मदद मिली थी। वहीं, बाद में पिच पहली पारी के मुकाबले बल्लेबाजी के लिए थोड़ा आसान दिखाई दी थी। शनिवार को भारतीय टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी।