India vs Zimbabwe 2nd T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में जारी तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 25 जुलाई को खेला जाना है। भारतीय टीम ने पहले मैच में मेजबान जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ सात विकेट से एकतरफा जीत दर्ज करते हुए 1-0 से बढ़त बनाई थी, अब श्रेयस अय्यर दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्‍जा करना चाहेंगे। वहीं, जिम्‍बाब्‍वे की नजर सीरीज को 1-1 से बराबर करने की होगी। ऐसे में दोनों बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इससे पहले एक नजर वैभव सूर्यवंशी समेत दोनों टीमों के उन चार प्‍लेयर्स पर डालते हैं, जो अ‍केले मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं।