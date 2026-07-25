Rohit Sharma के रिटायरमेंट की खबर का क्या है मतलब? BCCI सचिव Rajiv Shukla ने कहा- सेलेक्टर्स को तय करना है कौन होगा बाहर

Rohit Sharma in ODI Cricket: टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबर पर BCCI सचिन राजीव शुक्ला ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो इंग्लैंड दौरे पर उनको लेकर खबरें चली थीं, उसका कोई मतलब नहीं है। यही नहीं शुक्ला ने ये भी बता दिया कि रोहित शर्मा पर किसी भी तरह का सवाल नहीं है। लॉर्ड्स में खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज का वो आखिरी मैच होगा, हालांकि रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 138 रन की पारी खेल, सभी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया।