25 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

Rohit Sharma के रिटायरमेंट की खबर का क्या है मतलब? BCCI सचिव Rajiv Shukla ने कहा- सेलेक्टर्स को तय करना है कौन होगा बाहर

Rajiv Shukla on Rohit Sharma Retirement News: BCCI के सचिव राजीव शुक्ला ने रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की खबरों पर विराम लगा दिया है, उन्होंने साफ कर दिया कि जो इंग्लैंड दौरे पर खबरे चल रही थीं, उसका कोई मतलब नहीं है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jul 25, 2026

Rajiv Shukla on Rohit Sharma

राजीव शुक्ला और रोहित शर्मा (फोटो- IANS)

Rohit Sharma in ODI Cricket: टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के रिटायरमेंट की खबर पर BCCI सचिन राजीव शुक्ला ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो इंग्लैंड दौरे पर उनको लेकर खबरें चली थीं, उसका कोई मतलब नहीं है। यही नहीं शुक्ला ने ये भी बता दिया कि रोहित शर्मा पर किसी भी तरह का सवाल नहीं है। लॉर्ड्स में खेले जाने वाले सीरीज के तीसरे और आखिरी मुकाबले से पहले सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज का वो आखिरी मैच होगा, हालांकि रोहित शर्मा ने 110 गेंदों में 138 रन की पारी खेल, सभी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब दिया।

रिटायरमेंट की अफवाहों पर राजीव शुक्ला ने कहा, "रोहित शर्मा टीम का हिस्सा है और वह खेलना जारी रखेंगे। जो इंग्लैंड दौरे पर चीते सोशल मीडिया पर चलाई गई थीं, उसका कोई मतलब नहीं है। फिलहाल तो उनके रिटायरमेंट की कोई चर्चा नहीं है।"

जिस मैदान पर रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद की जा रही थी, वहीं हिटमैन ने इतिहास रच दिया और वनडे क्रिकेट में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। रोहित शर्मा पहले ही इंग्लैंड की सरजमीं पर विदेशी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रखते हैं। लॉर्ड्स में खेली गई शतकीय पारी की बदौलत उन्होंने अपना रिकॉर्ड और बेहतर किया। उस पारी ने ये भी साफ कर दिया कि वनडे वर्ल्डकप 2027 तक तो रोहित शर्मा को कोई नहीं हटाने वाला।

सेलेक्टर्स करेंगे तय, कौन होगा बाहर!

रोहित शर्मा की रिटायरमेंट पर आगे बात करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि सबका अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन कौन टीम में रहेगा और कौन टीम से बाहर होगा ये सब सेलेक्टर्स पर निर्भर करता है। फिलहाल टीम इंडिया अच्छा कर रही है। ऐसे में टीम में किसी तरह की बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम को 4-0 से टी20 सीरीज गंवाने के बाद 2-1 से वनडे सीरीज भी गंवानी पड़ी थी। वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम को जीत मिली थी, लेकिन अगले दोनों मुकाबले हारने की वजह से टीम इंडिय सीरीज गंवा बैठी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

25 Jul 2026 12:23 pm

Published on:

25 Jul 2026 12:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Rohit Sharma के रिटायरमेंट की खबर का क्या है मतलब? BCCI सचिव Rajiv Shukla ने कहा- सेलेक्टर्स को तय करना है कौन होगा बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

वैभव सूर्यवंशी को लेकर गौतम गंभीर ने बेवकूफी की, पूर्व भारतीय सिलेक्टर श्रीकांत ने हेड कोच को लिया आड़े हाथ

Gautam Gambhir
क्रिकेट

बाबर आजम की कप्‍तानी आज वेस्टइंडीज से भिड़ेगा पाकिस्तान, जानें भारत में कब-कहां देखें लाइव

Babar Azam and Roston Chase, PAK vs WI 1st Test Live Streaming
क्रिकेट

Ind vs Zim: ईशान किशन के पास आज T20I में इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 2 रन बनाते ही हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि

Ishan Kishan, Ind vs Zim 2nd T20I
क्रिकेट

Vaibhav Sooryavanshi को भविष्य में ऑलराउंडर बनाना चाहता है टीम मैनेजमेंट, कोच ने बताया प्लान

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

CWG 2026: जानें कब एक्शन में दिखेंगे नीरज चोपड़ा, नदीम, पीटर्स और पथिरगे से होना है कड़ा मुकाबला

Neeraj Chopra CWG, commonwealth games 2026 india schedule
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.