Ind vs Zim: ईशान किशन के पास आज T20I में इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 2 रन बनाते ही हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि

Ishan Kishan T20I record: भारत और इंग्‍लैंड के बीच हरारे में जारी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 25 जुलाई को भारतीय समयानुसार, शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया की निगाहें जहां इस मैच को जीतकर सीरीज जीतने पर होंगी। वहीं, मेजबान जिम्‍बाब्‍वे की टीम वापसी के इरादे से उतरेगी। इस मैच में जहां सभी क्रिकेट फैंस को वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्‍मीद होगी तो स्‍टार विकेटकीपर बल्‍लेबाज ईशान किशन के पास 1500 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करने का मौका होगा।