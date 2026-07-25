Ind vs Zim: ईशान किशन के पास आज T20I में इतिहास रचने का मौका, सिर्फ 2 रन बनाते ही हासिल करेंगे बड़ी उपलब्धि

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन। (फाइल फोटो सोर्स: IANS)
Ishan Kishan T20I record: भारत और इंग्लैंड के बीच हरारे में जारी तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार 25 जुलाई को भारतीय समयानुसार, शाम 4.30 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया की निगाहें जहां इस मैच को जीतकर सीरीज जीतने पर होंगी। वहीं, मेजबान जिम्बाब्वे की टीम वापसी के इरादे से उतरेगी। इस मैच में जहां सभी क्रिकेट फैंस को वैभव सूर्यवंशी से बड़ी पारी की उम्मीद होगी तो स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के पास 1500 टी20 इंटरनेशनल रन पूरे करने का मौका होगा।
बता दें कि ईशान किशन अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के 53 मैचों में 145.57 के स्ट्राइक रेट से 1498 रन बना चुके हैं। हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दो रन बनाते ही वह अपने 1500 रन पूरे कर लेंगे और इस माइलस्टोन को हासिल करने वाले 11वें भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। मौजूदा भारतीय टीम में अभी तक अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ही इस मुकाम तक पहुंच सके हैं, जिनके नाम क्रमश: 1619 और 1574 टी20 इंटरनेशनल रन हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारियां
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|औसत
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|1
|रोहित शर्मा
|2007–2024
|159
|151
|4231
|121*
|32.05
|140.89
|5
|32
|2
|विराट कोहली
|2010–2024
|125
|117
|4188
|122*
|48.69
|137.04
|1
|38
|3
|सूर्यकुमार यादव
|2021–2026
|113
|107
|3272
|117
|36.35
|162.94
|4
|25
|4
|हार्दिक पंड्या
|2016–2026
|138
|109
|2288
|71*
|28.24
|145.91
|0
|9
|5
|केएल राहुल
|2016–2022
|72
|68
|2265
|110*
|37.75
|139.12
|2
|22
|6
|शिखर धवन
|2011–2021
|68
|66
|1759
|92
|27.92
|126.36
|0
|11
|7
|अभिषेक शर्मा
|2024–2026
|54
|53
|1619
|135
|31.74
|188.69
|2
|11
|8
|महेंद्र सिंह धोनी
|2006–2019
|98
|85
|1617
|56
|37.60
|126.13
|0
|2
|9
|सुरेश रैना
|2006–2018
|78
|66
|1605
|101
|29.18
|134.87
|1
|5
|10
|तिलक वर्मा
|2023–2026
|57
|54
|1574
|120*
|42.54
|143.74
|2
|8
|11
|ईशान किशन
|2021–2026
|53
|53
|1498
|103
|28.80
|145.57
|1
|11
|12
|संजू सैमसन
|2015–2026
|66
|58
|1432
|111
|27.01
|155.99
|3
|6
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