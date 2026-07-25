Vaibhav Sooryavanshi को भविष्य में ऑलराउंडर बनाना चाहता है टीम मैनेजमेंट, कोच ने बताया प्लान

Sunil Joshi on Vaibhav Sooryavanshi: इंग्‍लैंड दौरे पर असफल रहने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ पहले ही टी20 में महज 18 गेंदों पर अर्धशतक जड़ अपनी काबिलियत को साबित कर दिया है। दूसरे मैच से पहले सिलेक्शन कमिटी के चेयरमैन और भारत के अंतरिम स्पिन गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने कहा कि भारत अभी सूर्यवंशी को एक स्पेशलिस्ट बल्‍लेबाज के रूप में देख रहा है। फिलहाल उसे ऑलराउंडर बनाने का प्लान नहीं है। यह लॉन्‍ग टर्म प्‍लान का हिस्‍सा है। टीनेजर सनसनी का मेन फोकस अभी बल्‍लेबाजी पर ही रहेगा।