बता दें कि रवि बिश्नोई को बैक-फुट नो-बॉल में दिक्कत हुई, जिसकी वजह से भारत को इस महीने की शुरुआत में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ मैच हारना पड़ा। जोशी ने शनिवार को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाने वाले दूसरे टी20 से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उसने अपने एक्शन में कुछ भी नहीं बदला है। उसने सिर्फ रन-अप को ठीक किया है। हमने साईराज बहुतुतुले से भी बात की है। इसलिए, हमारी उससे अच्छी बातचीत हुई। आखिरकार, हमने देखा है कि वह रिटर्न क्रीज के पास भी नहीं जा रहा है, जो सच में उसके लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है।