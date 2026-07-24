पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने से अल्जारी जोसेफ ने किया इनकार, जानें क्या है पूरा मामला

Alzarri Joseph ruled out: वेस्‍टइंडीज के स्‍टार तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने पाकिस्‍तान के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे की वजह निजी कारण बताए जा रहे हैं। विंडीज टीम के हेड कोच डैरेन सैमी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि यह यह एक बड़ा नुकसान है। जोसेफ ने खुद को चयन के लिए अनुपलब्‍ध बताया है। सैमी ने बताया कि चोट के वापसी कर रहे अल्‍जारी को टीम में सिलेक्ट किया गया था। सैमी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मेरी समझ से बहुत ऊपर है। हम इसे डायरेक्टर्स पर छोड़ते हैं। अब वे तय करें कि कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स अगर सिलेक्शन से मना करें तो उसका क्‍या उपाय है।