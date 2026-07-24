IND vs ZIM 2nd T20I Weather Report: क्या दूसरे मैच में बारिश बिगाड़ देगी टीम इंडिया की जीत का लय? जानें हरारे के मौसम का हाल

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। जिम्बाब्वे की टीम पहले खेलते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 125 रन ही बना सकी। जवाब में, भारतीय टीम ने 13.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 126 रन बनाए और आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। बता दें, लगातार 6 मैच हारने के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने अपना पहला मैच हरारे में जिम्बाब्वे खिलाफ जीता है, अब अगर भारत ये दूसरा मुकाबला हारती है तो जीत की पटरी पर चढ़ने से पहले ही उतर जाएगी।