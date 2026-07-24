हरभजन सिंह ने NEET प्रोटेस्ट को लेकर किया पोस्ट, बंद किया कमेंट सेक्शन, फैंस बोले – रिप्लाई का ऑप्शन तो खोलो

हरभजन ने अपने इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद रखा, जिसके बाद यूजर्स ने पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, “मालिक कमेंट सेक्शन तो खोलो, जरा सुनो तो जनता आपके बारे में क्या सोचती है।” दूसरे ने कहा, “अगर आप इतने सच्चे इंसान हैं तो कमेंट सेक्शन क्यों बंद किया है?” एक अन्य यूजर ने लिखा, “आप आलोचना से डरते हैं, इसलिए कमेंट सेक्शन बंद कर दिया।” गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे हरभजन सिंह ने हाल ही में आप का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा है।