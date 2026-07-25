वैभव सूर्यवंशी को लेकर गौतम गंभीर ने बेवकूफी की, पूर्व भारतीय सिलेक्टर श्रीकांत ने हेड कोच को लिया आड़े हाथ

Srikkanth on Gautam Gambhir: वैभव सूर्यवंशी ने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ भारतीय टी20 टीम में वापसी करते ही अपने विस्‍फोटक अंदाज में अपना पहला अंतरराष्‍ट्रीय अर्धशतक जड़ा। इसके साथ ही वह T20I में पहला अर्धशतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। भारत के पूर्व कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने इंग्‍लैंड के खिलाफ सिर्फ तीन बार फेल होने के बाद वैभव को बाहर करने के फैसले पर हैरानी जताते हुए हेड कोच गौतम गंभीर पर निशाना साधा है। उन्‍होंने कहा कि गंभीर ने बेवकूफी में उसे तीन बार फेल होने के बाद उसका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कैसे बाहर कर दिया?