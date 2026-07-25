Shreyas Iyer तोड़ सकते हैं 88 साल का पुराना रिकॉर्ड, पहले 9 मैचों में टॉस जीतने वाले बन सकते हैं क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान

इससे पहले 88 साल पहले 1938 में वॉली हैमंड ने यह कारनामा किया था। अपने करियर में 85 टेस्ट मैच खेलने वाले इंग्लैंड के इस महान बल्लेबाज ने शुरुआती 8 मैचों में लगातार टॉस जीता था और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो आत तक कोई नहीं तोड़ पाया है। ऐसे में अगर हरारे में खेले जाने वाले दूसरे मुकाबले में श्रेयस टॉस जीत लेते हैं, तो वह पहले 9 मैचों में लगातार टॉस जीतने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन जाएंगे।