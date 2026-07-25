IND vs ZIM 2nd T20: हरारे की नई पिच पर रन बनाना नहीं है आसान लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग करने से बदल सकती है कहानी

पहले ही हरारे की पिच से नई पिच काफी अलग है। पहले मुकाबले में यहां वैभव सूर्यवंशी को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज ज्यादा आक्रामक नहीं खेल पाया था। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दूसरे मैच में पिच का मिजाज बदलेगा? दूसरे मुकाबले के लिए पिच का व्यवहार भी लगभग पहले मुकाबले की तरह रहने की उम्मीद है। यानी यहां रन बनाना आसान नहीं होगा। तेज गेंदबाजों के हार्ड लेंथ से बल्लेबाजों को परेशानी हो सकती है। हालांकि, एक तरीका है जिससे यहां बल्लेबाज आसानी से रन बना सकते हैं और वह है आक्रामक बल्लेबाजी।