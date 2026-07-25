ना अय्यर, न बुमराह अगली वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे ये 8 स्टार खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उतरेगी नई भारतीय टीम, जानें क्या है वजह

एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी। दोनों टूर्नामेंट की तारीखें टकराने के कारण भारतीय चयनकर्ताओं को दो अलग-अलग स्क्वॉड तैयार करने पड़ेंगे। एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टी20 टीम में शामिल 8 खिलाड़ी भारतीय वनडे टीम का भी हिस्सा हैं। इनमें श्रेयस अय्यर, जसप्रीत बुमराह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी शामिल हैं।

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