Highest Wicket Takers in T20I: रफ्तार के सौदागर बने अर्शदीप सिंह, बुमराह और आर्चर को पीछे छोड़ साल 2026 की विकेट लिस्ट में टॉप पर

बुमराह के अलावा टॉप 10 मे भारत के मिस्ट्री गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल भी शामिल हैं। दोनों ने इस साल 19-19 विकेट हासिल किए हैं। हालांकि वरुण चक्रव्रती ने सिर्फ 15 मैच खेले हैं तो अक्षर पटेल ने 16 मैच खेले हैं। दुनिया के अन्य गेंदबाजों की बात की जाए तो लिस्ट में दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड के आदिल रशीद ने 16 मैचों में 24 विकेट हासिल किए हैं। वेस्टइंडीज के अल्जारी जोसेफ ने 13 मैचों में ही 22 विकेट झटक लिए हैं और वह तीसरे स्थान पर हैं। श्रीलंका के दुश्मंता चमीरा 11 मैचों में 20 विकेट लेकर चौथे स्थान पर हैं।