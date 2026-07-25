आईपीएल में अय्यर के साथ पहले भी खेल चुके ठाकुर ने जियोस्‍टार से कहा कि कप्तान श्रेयस मेरी ताकत को अच्छी तरह जानते हैं। वह समझते हैं कि खेल के किन फेज़ में मैं सबसे ज़्यादा असरदार होता हू, चाहे वह पावरप्ले हो, बीच के ओवर हों या फिर डेथ ओवर हों। वह जानते हैं कि मैं टीम को जिताने में सबसे ज़्यादा कहां योगदान दे सकता हूं। दाएं हाथ के पेसर ने कहा कि आईपीएल में साथ खेलने के दौरान उनके बीच जो तालमेल बना, वह नेशनल टीम में भी कायम है।