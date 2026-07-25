IND vs ZIM: टूटते – टूटते रह गया 8 दशक पुराना रिकॉर्ड, जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करने वाले थे। पिच थोड़ी अलग दिख रही है। यह पहले गेम जैसी नहीं है। मुझे लगता है कि बाउंस रहेगा। देखते हैं यह कैसा खेलता है। हमने अभी सभी लड़कों को संदेश दिया है कि वर्तमान में रहना और आत्मविश्वास होना जरूरी है। जब आपको इतनी बड़ी जीत मिलती है, तो आप चीजों को आसानी से लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए इस पल का मजा लेना और यह पक्का करना जरूरी है कि हम अपनी पूरी काबिलियत से खेलें। ड्रेसिंग रूम में बहुत क्षमता है। अगर वे अपनी क्षमता पर खेले तो निश्चित रूप से परिणाम आएंगे। हमने एक बदलाव किया है अशोक शर्मा की जगह यश ठाकुर आए हैं।" दाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर इस मैच से अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज कर रहे हैं।