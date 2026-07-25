IND vs ZIM: ईशान किशन ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में 1,500 रन पूरे कर एमएस धोनी-केएल राहुल के क्लब में मारी एंट्री

ईशान किशन ने जड़ा वनडे करियर का दूसरा शतक (photo - BCCI)
Most Runs by Indian Wicket-keeper in T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ईशान किशन ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 1500 रन पूरे कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाले केएल राहुल और एमएस धोनी के बाद भारत के तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में जैसे ही उन्होंने 2 रन पूरे किए, वह टी20 इंटरनेशनल में 1,500 रन पूरा करने वाले भारत के 11वें बल्लेबाज बन गए।
इस मुकाबले से पहले ईशान किशन के नाम 1498 रन थे। जैसे ही उन्होंने रिचर्ड नगारावा की गेंद पर दो रन लिए, वह टी20 इंटरनेशनल में 1,500 रन बनाने वाले भारत के तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए। भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल हैं। उन्होंने 68 पारियों में 2265 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 139 का रहा है।
एमएस धोनी ने 85 मैचों की 85 पारियों में 1617 रन बनाए हैं। अब ईशान किशन के भी टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 1500 से ज्यादा रन हो गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 56 पारियों में हासिल की है। इस सूची में संजू सैमसन चौथे स्थान पर हैं। वह ईशान किशन से ज्यादा पीछे नहीं हैं। संजू ने 58 पारियों में 1432 रन बनाए हैं और वह जल्द ही ईशान किशन को चुनौती दे सकते हैं।
अगर भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें, तो रोहित शर्मा 151 पारियों में 4231 रन के साथ पहले स्थान पर हैं। विराट कोहली 4128 रन के साथ दूसरे, सूर्यकुमार यादव 3072 रन के साथ तीसरे, हार्दिक पांड्या 2288 रन के साथ चौथे और केएल राहुल 2265 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं।
इस मुकाबले में ईशान ने इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के बाद शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके टी20 करियर का 12वां अर्धशतक था। उन्होंने शिखर धवन और अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है, जिनके नाम 11-11 अर्धशतक हैं।
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