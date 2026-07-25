IND vs ZIM: ईशान किशन ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में 1,500 रन पूरे कर एमएस धोनी-केएल राहुल के क्लब में मारी एंट्री

Most Runs by Indian Wicket-keeper in T20I: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में ईशान किशन ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर के 1500 रन पूरे कर लिए हैं। वह ऐसा करने वाले केएल राहुल और एमएस धोनी के बाद भारत के तीसरे विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे मुकाबले में जैसे ही उन्होंने 2 रन पूरे किए, वह टी20 इंटरनेशनल में 1,500 रन पूरा करने वाले भारत के 11वें बल्लेबाज बन गए।