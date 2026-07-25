IND vs ZIM 2nd T20I: ईशान किशन और तिलक वर्मा ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे के सामने रखा 220 रन का लक्ष्य

इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर इतिहास रचने से चूक गए और टॉस हार गए। अगर वह टॉस जीत लेते तो वह दुनिया के पहले ऐसे कप्तान बन जाते, जो अपने शुरुआती 9 मुकाबलों में लगातार टॉस जीते हो। सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। वैभव सूर्यवंशी ने टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाई, लेकिन 30 रन के भीतर दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा सिर्फ 8 रन बना सके, जबकि वैभव सूर्यवंशी 9 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हो गए।