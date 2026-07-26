IND vs ZIM: फिर गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, तीसरे टी20 में शतक से चूके, मात्र इतनी गेंद पर जड़ी फिफ्टी

वैभव ने इस मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 49 गेंद पर आठ चौके और चार छक्के की मदद से 81 रनों की पारी खेली। वेस्ली मधेवेयरे ने उन्हें ब्रैड इवांस के हाथों कैच आउट कराया। वैभव ने लॉन्ग ऑफ पर लंबा शॉट खेलने की कोशिश की। लेकिन टाइमिंग सही नहीं थी और इवांस ने आगे डाइव लगाते हुए बेहतरीन कैच लपक लिया। यह उनकी अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले पहले टी20 में उन्होंने 19 गेंद पर चार चौके और चार छक्के की मदद से 50 रन बनाए थे।