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CWG 2026: भारत की झोली में एक और मेडल, वेटलिफ्टर ऋषिकंत सिंह ने 60 किग्रा कैटेगरी में जीता सिल्वर

ऋषिकंत सिंह चनंबम ने तीन प्रयासों में 116 किग्रा, 119 किग्रा और 121 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया और सिल्वर अपने नाम किया। भारत का यह ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक है। इससे पहले झंडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में पदक जीता था।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 26, 2026

CWG 2026

भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकंत सिंह चनंबम ने सिल्वर मेडल जीता (photo - CWG/X)

Commonwealth Games 2026: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के मेन्स 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग इवेंट में भारतीय वेटलिफ्टर ऋषिकंत सिंह चनंबम ने कुल 264 किग्रा वजन उठाकर भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। ऋषिकंत ने स्नैच कैटेगरी में अपने तीन प्रयासों में 116 किग्रा, 119 किग्रा और 121 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया। क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में उन्होंने पहले प्रयास में 143 किग्रा वजन उठाकर पोडियम पर जगह पक्की कर ली।

मलेशिया ने जीता गोल्ड मेडल

मलेशिया के मोहम्मद अनिक कासदान ने इस इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कासदान ने स्नैच में 121 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 152 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह कुल 273 किग्रा वजन उठाकर उन्होंने गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। केन्या के जोशुआ मबोया ने कुल 255 किग्रा वजन उठाकर ब्रॉन्ज़ मेडल अपने नाम किया।

ऋषिकांत सिंह ने ऐसे जीता मेडल

ऋषिकांत सिंह ने शुरुआत 116 किलोग्राम से की। इसके बाद सफलतापूर्वक 119 किलोग्राम और अपने तीसरे प्रयास में 121 किलोग्राम वजन उठाया, जिससे वे 'स्नैच राउंड' में सबसे आगे रहे। अपने आखिरी स्नैच प्रयास में 121 किलोग्राम वजन उठाकर ऋषिकांत ने स्नैच में नया 'गेम्स रिकॉर्ड' बनाया।

क्लीन एंड जर्क में भी अपनी लय बनाए रखते हुए, ऋषिकांत ने सफलतापूर्वक 143 किलोग्राम वजन उठाकर मेडल की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत की। उनका पहला प्रयास संयमित और तकनीकी रूप से बेहतरीन था, जिससे वे अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे रहे।

इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अपने दूसरे प्रयास में 148 किलोग्राम वजन उठाने का फैसला किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हो सके, जिससे मोहम्मद अनिक को बढ़त बनाने का मौका मिल गया। मलेशियाई खिलाड़ी ने 149 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाकर इसका जवाब दिया।

आखिरी प्रयास में, ऋषिकांत ने गोल्ड मेडल जीतने के लिए 151 किलोग्राम वजन उठाने की कोशिश की। उन्होंने वजन को अपने कंधों तक उठा लिया (क्लीन) था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद जर्क पूरा नहीं कर सके, और इस तरह कुल 264 किलोग्राम के साथ उनकी चुनौती समाप्त हो गई।

अनिक पहले ही मेडल पक्का कर चुके थे, उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 152 किलोग्राम वजन उठाकर शानदार अंदाज में समापन किया। इससे उनका कुल वजन 273 किलोग्राम हो गया, जिससे उन्होंने नया कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया और पोडियम पर पहला स्थान हासिल किया।

कौन हैं ऋषिकांत सिंह चनंबम

मणिपुर के इम्फाल वेस्ट के रहने वाले ऋषिकांत सिंह चनंबम ने इंडियन आर्मी के स्पोर्ट्स सेटअप में ट्रेनिंग ली है और भारत के सबसे भरोसेमंद हल्के वजन वाले वेटलिफ्टर्स में अपनी पहचान बनाई है। 2025 में अहमदाबाद में उन्होंने गोल्ड मेडल जीतते हुए नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था। यह उनके करियर का सबसे शानदार प्रदर्शन था, जिसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में उनकी वापसी पक्की हो गई।

ऋषिकांत ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग से अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने वजन वर्ग बदला और 60/61 किलोग्राम वर्ग में खुद को स्थापित किया। भारत एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया (12 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज) शीर्ष पर है। इंग्लैंड (3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज) और नाइजीरिया (3 गोल्ड और 3 सिल्वर) :दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

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Updated on:

26 Jul 2026 05:09 pm

Published on:

26 Jul 2026 04:33 pm

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