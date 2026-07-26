CWG 2026: भारत की झोली में एक और मेडल, वेटलिफ्टर ऋषिकंत सिंह ने 60 किग्रा कैटेगरी में जीता सिल्वर

ऋषिकांत ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग से अंतरराष्ट्रीय सफर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने वजन वर्ग बदला और 60/61 किलोग्राम वर्ग में खुद को स्थापित किया। भारत एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया (12 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज) शीर्ष पर है। इंग्लैंड (3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज) और नाइजीरिया (3 गोल्ड और 3 सिल्वर) :दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।