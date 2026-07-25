राहेलू ने बताया कि ऐसा नहीं था कि गोल्ड के लिए कॉम्पिटिशन बहुत कड़ा था, लेकिन यह सिर्फ मिसकम्युनिकेशन था। मैं थोड़ा दूर था और कैलकुलेशन में थोड़ी मुश्किल हुई। हम गोल्‍ड मेडल से सिर्फ दो पॉइंट से चूक गए। उन्होंने बताया कि पैरा पावरलिफ्टिंग में दो पॉइंट का अंतर कैसे कॉम्पिटिशन को बहुत करीबी बना सकता है। उन्होंने बताया कि 2 पॉइंट का मतलब 2-3 किलोग्राम होता है। लेकिन, यह देखते हुए कि इतने करीबी मुकाबलों में शरीर कैसा परफॉर्म करता है, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई। लेकिन, कोई बात नहीं, हमारे पास मेडल है और हमने भारत का खाता खोल दिया है, जो सबसे अच्छी बात है।