CWG 2026 में भारत का पहला मेडल कन्फर्म, बिना खेले जानें कैसे लवलीना बोरगोहेन को मिला ग्लासगो में पदक

टोक्यो ओलंपिक 2020 की कांस्य पदक विजेता और पूर्व वर्ल्ड चैंपियन लवलीना बोरगोहेन अब 31 जुलाई को सेमीफाइनल में तारोना ताफाकी से भिड़ेंगी। इस मुकाबले को जीतने वाली बॉक्सर फाइनल में पहुंच जाएगी और हारने वाली को कांस्य मिल जाएगा। ओलंपिक में पदक जीतने वाली इस 28 साल की लवलीना का यह पहला कॉमनवेल्थ गेम्स पदक होगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में लवलीना बोरगोहेन क्वार्टरफाइनल में हारकर बाहर हो गई थीं। समाप्त हो गया था, जहां उन्हें बाद में स्वर्ण पदक जीतने वाली सैंडी रयान से हार का सामना करना पड़ा था।