Commonwealth Games 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में मीराबाई चानू-लवलीना बोरगोहेन बनीं ध्वजवाहक, 8 खेलों में भारत की दावेदारी

'परेड ऑफ नेशंस' में भारतीय टीम की एंट्री बेहद खास रही। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने पूरे गर्व के साथ भारतीय टीम का नेतृत्व किया। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई देश की ध्वजवाहक बनीं और उन्होंने तिरंगा उठाया। वहीं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना ने कॉमनवेल्थ बैटन (छड़ी) थामी। जैसे ही भारतीय टीम ने एरिना में कदम रखा, दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया।