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Commonwealth Games 2026 की ओपनिंग सेरेमनी में मीराबाई चानू-लवलीना बोरगोहेन बनीं ध्वजवाहक, 8 खेलों में भारत की दावेदारी

CWG 2026 Glasgow: ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो (OVO Hydro) एरिना में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 (CWG 2026) का शानदार आगाज हो गया है। ओपनिंग सेरेमनी में मीराबाई चानू और लवलीना ने 125 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व किया।
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भारत

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Anshika Verma

Jul 24, 2026

Commonwealth Games 2026, CWG 2026 Glasgow,

ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ओपनिंग सेरेमनी की तस्वीरें (Photo - X/Glasgow_2026)

Commonwealth Games 2026 Opening Ceremony: ग्लासगो (स्कॉटलैंड) में गुरुवार को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की बहुत ही शानदार शुरुआत हो गई है। मशहूर ओवीओ हाइड्रो (OVO Hydro) एरिना में एक भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस समारोह में स्कॉटलैंड की खूबसूरत संस्कृति और संगीत की बेहतरीन झलक देखने को मिली। इसके साथ ही अगले 11 दिनों तक चलने वाले रोमांचक खेल मुकाबलों का मंच तैयार हो गया है।

मीराबाई और लवलीना ने बढ़ाया भारत का मान

'परेड ऑफ नेशंस' में भारतीय टीम की एंट्री बेहद खास रही। ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने पूरे गर्व के साथ भारतीय टीम का नेतृत्व किया। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई देश की ध्वजवाहक बनीं और उन्होंने तिरंगा उठाया। वहीं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना ने कॉमनवेल्थ बैटन (छड़ी) थामी। जैसे ही भारतीय टीम ने एरिना में कदम रखा, दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया।

किंग चार्ल्स ने की खेलों की शुरुआत

पुरानी परंपरा को निभाते हुए, किंग चार्ल्स तृतीय (King Charles III) ने औपचारिक रूप से इन खेलों के शुरू होने का ऐलान किया। आपको बता दें कि 2014 के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स एक बार फिर ग्लासगो लौटे हैं। ओपनिंग सेरेमनी में मशहूर कलाकारों ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समां बांध दिया।

भारतीय टीम और पदकों की उम्मीदें

इस बार भारत ने 125 सदस्यों की टीम भेजी है, जो पैरा स्पोर्ट्स सहित 13 अलग-अलग खेलों में हिस्सा लेगा। दिलचस्प बात यह है कि ओपनिंग सेरेमनी से पहले ही भारत का अभियान शुरू हो गया था। भारत की लॉन बॉल्स टीम सबसे पहले मैदान पर उतरी। टीम को उम्मीद है कि वे बर्मिंघम 2022 की तरह इस बार भी इतिहास रचेंगे।

प्रमुख वेन्यू और भारत के स्टार खिलाड़ी

ग्लासगो में हो रहे इस 23वें संस्करण में 74 देशों के एथलीट 10 खेलों में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये सभी मुकाबले स्कॉटिश इवेंट कैंपस, स्कॉटस्टाउन स्टेडियम, टोलक्रॉस इंटरनेशनल स्विमिंग सेंटर और ग्लासगो एरिना में खेले जाएंगे।

भारत की नजरें अपने सबसे बड़े स्टार्स पर टिकी हैं। एथलेटिक्स में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा सबसे बड़े आकर्षण होंगे। वहीं, वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू और बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन से मेडल की पूरी उम्मीद है। भारत की बॉक्सिंग टीम इस बार काफी मजबूत है। अब ओपनिंग सेरेमनी का जश्न खत्म हो चुका है और पूरी दुनिया का ध्यान शानदार मुकाबलों, नए रिकॉर्ड्स और मेडल टैली पर टिका रहेगा।

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Commonwealth Games 2026

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Updated on:

24 Jul 2026 09:57 am

Published on:

24 Jul 2026 09:57 am

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