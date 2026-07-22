कब ट्रैक पर उतरेंगे Neeraj Chopra, क्या है पहले दिन Team India का शेड्यूल? जानें पूरी डिटेल्स

भारत ने पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल जीते थे। ग्लासगो में देश ने पैरा-एथलेटिक्स समेत 126 लोगों का दल भेजा है। भारत की एथलेटिक्स टीम ग्लासगो में सबसे बड़ा आकर्षण होगी और इसे जेवलिन थ्रो के स्टार नीरज चोपड़ा लीड करेंगे, जो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन हैं। हालांकि वह सीधे 30 जुलाई को ट्रैक पर उतरेंगे, जब जैवलिन थ्रो इवेंट का क्वालीफाई राउंड आयोजित होगा। 31 जुलाई को गोल्ड मेडल इवेंट होगा। इसके अलावा एथलेटिक्स में गुरिंदरवीर सिंह, अनिमेष कुजूर और मुरली श्रीशंकर जैसे बड़े इंटरनेशनल मेडलिस्ट पर भी नजरें रहेंगी।