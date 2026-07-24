CWG 2026: NADA ने जूडो स्टार तूलिका मान को किया सस्पेंड, टूट गया ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का सपना

NADA ने तूलिका पर यह सख्त कार्रवाई 'वेयरअबाउट्स फेलियर' (Whereabouts failure) की वजह से की है। नियम के अनुसार, डोपिंग टेस्ट (आउट-ऑफ-कंपटीशन) के लिए हर एथलीट को अपनी लोकेशन और टाइमिंग (60 मिनट की विंडो) की अनिवार्य जानकारी देनी होती है। तूलिका से गलती यह हुई कि पिछले 12 महीनों के दौरान तूलिका तीन बार यह जानकारी अपडेट करने में फेल रहीं या फिर टेस्टिंग के वक्त बताई गई जगह पर अधिकारी को नहीं मिलीं। WADA के नियमों के अनुसार, 12 महीने में तीन बार ऐसा होने पर इसे एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन माना जाता है।