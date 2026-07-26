CWG 2026: कौन हैं इंडियन आर्मी के जवान ऋषिकांत सिंह? जिन्होंने 264 Kg वजन उठाकर ग्लासगो में गाड़ दिया भारत का झंडा

ऋषिकांत रातों-रात स्टार नहीं बने हैं, इसके पीछे उनकी सालों की कड़ी मेहनत है। उनका सबसे पहला कदम था उनका साल 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG 2022) (55kg वर्ग) में अपना डेब्यू करना। उन्होंने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस साल 2025 में अहमदाबाद में हुई कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल 271 किलोग्राम (120 किलो स्नैच + 151 किलो क्लीन एंड जर्क) उठाकर गोल्ड मेडल जीतकर दी थी। साल 2024 की नेशनल चैंपियनशिप में 61kg वर्ग में खेलते हुए उन्होंने 124 किलो का नेशनल स्नैच रिकॉर्ड बनाया था। वहीं, 2025 की वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 11वां स्थान (कुल 269 किलो) हासिल किया था। अब साल 2026 में उन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल 264 किलो वजन उठाकर भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है।