CWG 2026: आज भारत जीत सकता है 6 मेडल, मीराबाई चानू से गोल्ड की उम्मीद, जानें पूरा शेड्यूल

बॉक्सिंग रिंग में आज भारत के तीन मुक्केबाज अपना दम दिखाएंगे। प्रीति पवार, जदुमानी सिंह और आदित्य प्रताप यादव अपने-अपने राउंड ऑफ 16 के मैच खेलेंगे। लॉन बॉल्स में रूपा रानी तिर्की और पिंकी सिंह की जोड़ी का सामना नामीबिया और इंग्लैंड से होगा, जबकि मेन्स सिंगल्स में पुतुल सोनोवाल माल्टा के खिलाफ उतरेंगे। इसके अलावा, भारतीय महिला 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप मैच आज मेजबान टीम स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाला है।