अनाहत सिंह ने स्क्वैश में रचा इतिहास, 20 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, PM मोदी बोले- ‘देश को गर्व है’

फाइनल मैच में अनाहत ने बहुत ही बेहतरीन और आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने मिस्र की खिलाड़ी रुकैया सलेम को एकतरफा मुकाबले में सीधे सेटों में 11-3, 11-7, 11-9 के स्कोर से मात दी। इस बड़ी जीत के साथ ही अनाहत ने भारत की दिग्गज खिलाड़ी जोश्ना चिनप्पा के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि जोश्ना साल 2005 में इस चैंपियनशिप में उपविजेता (रनर-अप) रही थीं। पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से इस टूर्नामेंट में यही भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन माना जाता था, जिसे अब अनाहत ने गोल्ड मेडल में बदलकर एक नई इबारत लिख दी है।