फ्लॉप अभिषेक शर्मा को क्यों मिल रहे मौके? सैमसन के साथ हो रहा भेदभाव, पूर्व चीफ सिलेक्टर ने पूछा तीखा सवाल

टी20 विश्व कप 2026 के बाद से अब तक अभिषेक शर्मा ने भारत के लिए 9 मैचों में सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी खेली है, जो 1 जुलाई को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में आई थी। वह फिलहाल जिम्बाब्वे दौरे पर हैं, जहां दो मैचों में फ्लॉप रहे हैं। उन्होंने पहले टी20 में 8 गेंदों पर 1 रन बनाया, जबकि दूसरे मुकाबले में 8 गेंदों पर 8 रन जुटाए। ऐसे में भारत के पूर्व चीफ सिलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम मैनेजमेंट से तीखा सवाल पूछा है। उन्हें लगता है कि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को मौके देने में भेदभाव किया जा रहा है।