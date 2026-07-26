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IND vs ZIM: भारत ने जिम्बाब्वे को दिया 193 रनों का लक्ष्य, वैभव सूर्यवंशी शतक से चूके

IND vs ZIM: भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए हैं। वैभव ने 49 गेंद पर 81 रनों की पारी खेली, जिम्बाब्वे की ओर से ब्रैड इवांस ने दो विकेट झटके।
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भारत

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Siddharth Rai

Jul 26, 2026

vaibhav sooryavanshi vs Zim

भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी शतक से चूके (Photo - BCCI/X)

Zimbabwe vs India, 3rd T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की ताबड़तोड़ अर्धशतकीय पारी की मदद से जिम्बाब्वे के सामने 193 रनों का लक्ष्य रखा है।

अभिषेक शर्मा फिर फ्लॉप

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए हैं। भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने पारी की शुरुआत की। अभिषेक फिर फ्लॉप रहे और मात्र 2 रन बनाकर आउट हो गए। वैभव और तीसरे नंबर पर आए ईशान किशन ने पारी को संभाला। बाएं हाथ के दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 50 गेंदों पर 75 रनों की साझेदारी कर टीम का स्कोर 95 तक पहुंचाया। ईशान दूसरे विकेट के रूप में 26 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए।

वैभव सूर्यवंशी शतक से चूके

वैभव ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़े, जब ऐसा लग रहा था कि वैभव अपना पहला टी20 शतक पूरा कर लेंगे, उसी समय वह 81 के स्कोर पर आउट हो गए। वैभव का यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक था। 49 गेंदों की इस पारी में वैभव ने 4 छक्के और 8 चौके लगाए।

रिंकू सिंह का बेहतरीन कैमियो

श्रेयस अय्यर अच्छी शुरुआत को एक बार फिर बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। भारतीय कप्तान 18 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा ने 9 गेंदों पर नाबाद 11 और रिंकू सिंह ने 14 गेंदों पर 25 रन बनाकर भारतीय टीम का स्कोर 5 विकेट पर 192 तक पहुंचाया। रिंकू पारी की आखिरी गेंद पर आउट हुए।

जिम्बाब्वे की गेंदबाजी

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने 4 ओवर में 40 रन देकर 1, ब्लेसिंग मुजारबानी ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1, वेस्ली मधेवेरे ने 4 ओवर में 37 रन देकर 1, और ब्रैड इवांस ने 4 ओवर में 41 रन देकर 2 विकेट लिए। भारतीय टीम शुरुआती 2 मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे है। टीम के पास इस मैच को जीतकर क्लीन स्वीप का मौका है।

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Updated on:

26 Jul 2026 06:20 pm

Published on:

26 Jul 2026 06:14 pm

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