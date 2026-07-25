BAN vs AUS ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका, तेज गेंदबाज नाहिद राणा सीरीज से बाहर

बांग्लादेश के विकेटकीपर-बल्लेबाज लिटन दास भी इंजरी का शिकार हैं। वे बाईं पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। लिटन 28 जुलाई से रनिंग और कंडीशनिंग ड्रिल शुरू करेंगे। 13 अगस्त के आसपास उनकी फिटनेस जांच होगी। अगर उनकी रिकवरी सही रहती है, तो वह दूसरे टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 12 अगस्त और दूसरा टेस्ट 22 अगस्त से शुरू होगा।