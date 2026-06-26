‘सोनम की जमानत ने सिया गोयल का हौसला बढ़ाया’, राजा रघुवंशी के भाई का बड़ा दावा

सोनम रघुवंशी फिलहाल मेघालय के शिलांग में रहती है। उसे कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो शिलांग नहीं छोड़ेंगी। वो अपना केस लड़ रही है। शिलांग पुलिस की एक गलती से उसे जमानत मिल गई थी। इसी गलती को सुधारते हुए पुलिस एक बार फिर कोर्ट जा रही है, जिससे सोनम की जमानत निरस्त करवाई जा सके। इधर, कुछ दिन पहले ही कोर्ट से पेशी के बाद सोनम ने स्थानीय चैनल ईस्ट मोजो को दिए इंटरव्यू में कहा था कि वो फिलहाल इंदौर नहीं लौटेगी। सुनवाई पूरी होने तक शिलांग में ही रहेगी। सोनम जमानत की शर्तों का पालन कर रही है। जब उससे खर्च के बारे में पूछा गया ति उसने कहा कि इसे वे सार्वजनिक नहीं कर सकती। वे खुद अपना खर्च उठा रही हैं।