Indore new: रक्षाबंधन से पहले ठगी का नया तरीका, विदेशी भाई बनकर युवती से ऐंठे 1.47 लाख

ठग ने एक दिन वाट्सऐप कॉल कर कहा कि उसका जन्मदिन है और वह अपनी बहन को विदेश से उपहार भेज रहा है। कुछ दिन बाद उसने युवती को बताया कि गिफ्ट से भरा पार्सल मुंबई में रोक लिया गया है। इसे छुड़ाने के लिए 18 हजार रुपए देने होंगे। युवती ने आरोपी की बात पर भरोसा करते हुए परिवार के सदस्य के मोबाइल से बताए गए खाते में यूपीआइ के जरिए रकम ट्रांसफर कर दी। इसके बाद आरोपी ने अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगना शुरू कर दिया। कभी वाहन खराब होने तो कभी अपने देश लौटने के लिए पैसों की जरूरत बताकर वह युवती से रकम मांगता रहा। युवती रुपए भेजती गई।