छात्र संघ चुनाव : नौ साल बाद छात्र संघ चुनाव की आहट से कॉलेजों में नई हलचल, कैंपस में लौटेगी लोकतंत्र की नई ऊर्जा

छात्र संघ चुनाव युवाओं में नेतृत्व, अनुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने का प्रभावी माध्यम है। छात्र राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि छात्र हित, समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी होना चाहिए। चुनाव के माध्यम से छात्रों में संवाद, संगठन, निर्णय लेने की क्षमता और जनसेवा की भावना विकसित होती है। आज जरूरत इस बात की है कि छात्र राजनीति सकारात्मक सोच, रचनात्मक कार्यों और जनहित के मुद्दों पर आधारित हो। यदि छात्र इसे केवल मुख्यधारा की राजनीति में प्रवेश का माध्यम मानेंगे तो इसका मूल उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा। छात्र राजनीति ऐसी पाठशाला बने, जहां से जिम्मेदार, संवेदनशील और समाज के प्रति समर्पित नेतृत्व तैयार हो।