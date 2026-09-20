रोजगार : महिलाओं की दो साल से भोपाल में अटकी 1.90 करोड़ की गाढ़ी कमाई

शासकीय स्कूलों के बच्चों को स्कूली ड्रेस की सिलाई करने वाली तीन हजार महिलाओं को उनकी मेहनत की पूरी राशि अब तक नहीं मिली है। राज्य शिक्षा केंद्र और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( एनआरएलएम ) की योजना के तहत जिले में 100 स्व-सहायता समूहों की करीब 3 हजार महिलाओं ने स्कूल ड्रेस तैयार की थी। दावा है कि करीब छह करोड़ रुपए की ड्रेस तैयार कर स्कूलों में वितरित की गई। लेकिन दो साल बाद भी समूहों का 1.90 करोड़ रुपए का भुगतान अटका है। महिलाओं ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई। हर बार भुगतान जल्द होने का आश्वासन मिला। अब महिलाओं को अपने मेहनत के पैसे का इंतजार है।