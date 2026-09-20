ट्राइबल मंत्री के गृह क्षेत्र में पीटीआई को आवंटित, आवास में डॉक्टर, अधीक्षक, शिक्षक और चौकीदार का कब्जा

जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री विजय शाह के क्षेत्र में खेल शिक्षकों के लिए बनाए गए शासकीय आवास पर दूसरे विभागों के कर्मचारी काबिज हैं। जनजातीय क्रीड़ा परिसर खालवा में छह पीटीआई को आवास आवंटित किए गए। 25 अगस्त को आदेश भी जारी हो गया। लेकिन आवास अब तक खाली नहीं हुए हैं। इनमें डॉक्टर, हॉस्टल अधीक्षक, शिक्षक और चौकीदार रह रहे हैं। खास बात यह है कि इनके पुराने आवंटन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जा चुके हैं। इसके बाद भी डॉक्टर समेत चार कर्मचारियों ने आवास खाली नहीं किए हैं। इससे बाहर से आए छह नए खेल शिक्षकों के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है।