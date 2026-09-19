UPI पर शुल्क का विरोध तेज: खंडवा में व्यापारी संगठनों ने आंदोलन की दी चेतावनी

यूपीआई शुल्क को लेकर ज्वेलर्स डेवलपमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव संतोष सराफ ने कहा कि सोने-चांदी के दाम पहले ही काफी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा ज्वेलरी कारोबारियों पर जीएसटी, हॉलमार्किंग शुल्क, बैंक चार्ज और अन्य खर्चों का भी बोझ है। ऐसे में यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क लगने से व्यापारियों की लागत और बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि ज्वेलरी कारोबार में ज्यादातर लेन-देन बड़ी राशि के होते हैं। यदि 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगाया जाता है तो इसका सीधा असर व्यापारियों और ग्राहकों पर पड़ेगा। व्यापारी यह शुल्क ग्राहक से वसूलते हैं तो आभूषणों की कीमत बढ़ जाएगी और ग्राहक पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा।