अफसरों को बताया ‘सब ठीक’ लेकिन खंडवा जिला अस्पताल के एसएनसीयू में फायर एग्जिट नहीं, एक लिफ्ट के भरोसे अस्पताल

जिस एसएनसीयू में नवजात बच्चों को भर्ती रखा जाता है, वहां आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए फायर एग्जिट डोर ही नहीं है। अस्पताल के ए ब्लॉक में एक ही लिफ्ट चालू है, बाकी बंद पड़ी हैं। स्किन के मरीजों को अस्पताल के बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इसके बावजूद निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताने की कोशिश होती रही। एसएनसीयू के फायर एग्जिट पर सवाल हुआ तो आरएमओ ने मदर वार्ड में बने डोर को ही एसएनसीयू का फायर एग्जिट बताया दिया।

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