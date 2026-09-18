कहीं पद्मनाभम् तो कहीं अष्टभुजा… खंडवा के पंडालों में अलग-अलग रूपों में विराजे गणेशजी

खंडवा. पंडाल में गणेशजी के साथ बालिकाएं।
गणेशोत्सव का उल्लास अब धीरे-धीरे चरम पर आता जा रहा है। थीम बेस पर सजे पंडालों में गणेश प्रतिमाएं भी विभिन्न स्वरूपों में दर्शन दे रही है। कहीं पद्मनाभम् स्वरूप तो कहीं अष्टभुजा रूप में तो कहीं नटराज मुद्रा में गणेशजी की प्रतिमाएं लुभा रही है। आकर्षक साज-सज्जा भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है।
सिविल लाइन केशव कुंज कॉलोनी में अमूल्य पार्क के पास शिवशक्ति युवा मित्र मंडल द्वारा 6वें वर्ष में गणेश स्थापना की गई है। यहां 12 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा के साथ पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। जहां एक ओर बड़े गणेश मंडल स्थाई झांकियों से लोगों को लुभा रहे है। वहीं, शिवशक्ति युवा मित्र मंडल द्वारा प्रतिदिन यहां पारंपरिक खेलों का आयोजन बच्चों के लिए किया जा रहा है। गुरुवार को यहां कुर्सी रेस का आयोजन किया गया। बालिकाओं इशिका, आन्या, मनीषा, लवीना, श्रेया, उन्नति, प्राच, ध्रुवी, श्रेया, ऋषिका, सोनाक्षी, अंशिका, तनु, तन्वी, रागिनी, सोनाली आदि ने उत्साह से भाग लिया।
रामगंज गणेश मंडल ने अपने 75वें वर्ष में गणेशोत्सव के लिए भव्य झांकी का निर्माण किया है। झांकी में भगवान पद्मनाभम् को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मंडल ने इस वर्ष 12 फीट ऊंची मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा भी स्थापित की है। मंडल अध्यक्ष अंकित सोनी और उपाध्यक्ष सुमित लाड़ व ध्रुव अग्रवाल ने बताया कि यह झांकी पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार की गई है।
शिवाजी चौक गणेश मंडल इस वर्ष अपने 55वें गणेशोत्सव मना रहा है। मंडल के अध्यक्ष राहुल नामदेव ने बताया कि इस बार गणेश प्रतिमा 8 फीट ऊंची मिट्टी से निर्मित है। यह प्रतिमा नटराज मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान है। गणेशजी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। गणेश मंडल के उपाध्यक्ष दिनेश सेनी, सचिव किशोर सोनगरा और कोषाध्यक्ष अनिल केरहालकर भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।
दूधतलाई विघ्न राज नवयुवक गणेश मंडल ने अपने पांचवें स्थापना वर्ष पर गणेश प्रतिमा स्थापित की है। यह प्रतिमा 13 फीट ऊंची अष्टभुजा स्वरूप में विराजित की गई है। मंडल के अध्यक्ष पीयूष पटेल ने बताया कि इस वर्ष की प्रतिमा बुरहानपुर से लाई गई है। बुरहानपुर से वंश श्रीमाली ने इस प्रतिमा को दूध तलाई पड़ावा तक पहुंचाया। यहां पंडाल में आकर्षक साजसज्जा भी की गई है।
बाबा चौक श्री गणेश मंडल 50वें वर्ष में गणेश उत्सव मना रहा है। जीडीसी कॉलेज से सिंघाड़ तलाई जाने वाले मार्ग पर मंडल ने इस वर्ष 6 फीट ऊंची मिट्टी से निर्मित प्रतिमा एक हिमालयी भालू पर विराजमान है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंडल अध्यक्ष भावेश रायकवार, दर्शन रायकवार, पवन रायकवार और शुभम सोनी सहित सभी सदस्य आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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