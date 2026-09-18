18 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

कहीं पद्मनाभम् तो कहीं अष्टभुजा… खंडवा के पंडालों में अलग-अलग रूपों में विराजे गणेशजी

गणेशोत्सव.... थीम बेस पर सजे पंडालों में गणेश प्रतिमाएं भी विभिन्न रूपों में विराजित -बड़ी संख्या में उमड़ रही भीड़, आकर्षक पंडाल भी लुभा रहे
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Sep 18, 2026

Ganeshotsav

खंडवा. पंडाल में गणेशजी के साथ बालिकाएं।

गणेशोत्सव का उल्लास अब धीरे-धीरे चरम पर आता जा रहा है। थीम बेस पर सजे पंडालों में गणेश प्रतिमाएं भी विभिन्न स्वरूपों में दर्शन दे रही है। कहीं पद्मनाभम् स्वरूप तो कहीं अष्टभुजा रूप में तो कहीं नटराज मुद्रा में गणेशजी की प्रतिमाएं लुभा रही है। आकर्षक साज-सज्जा भी दर्शकों को आकर्षित कर रही है।

गणेश पंडाल में हो रहा पारंपरिक खेलों का आयोजन

सिविल लाइन केशव कुंज कॉलोनी में अमूल्य पार्क के पास शिवशक्ति युवा मित्र मंडल द्वारा 6वें वर्ष में गणेश स्थापना की गई है। यहां 12 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा के साथ पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। जहां एक ओर बड़े गणेश मंडल स्थाई झांकियों से लोगों को लुभा रहे है। वहीं, शिवशक्ति युवा मित्र मंडल द्वारा प्रतिदिन यहां पारंपरिक खेलों का आयोजन बच्चों के लिए किया जा रहा है। गुरुवार को यहां कुर्सी रेस का आयोजन किया गया। बालिकाओं इशिका, आन्या, मनीषा, लवीना, श्रेया, उन्नति, प्राच, ध्रुवी, श्रेया, ऋषिका, सोनाक्षी, अंशिका, तनु, तन्वी, रागिनी, सोनाली आदि ने उत्साह से भाग लिया।

रामगंज में शेषनाग पर लेटे गणेशजी

रामगंज गणेश मंडल ने अपने 75वें वर्ष में गणेशोत्सव के लिए भव्य झांकी का निर्माण किया है। झांकी में भगवान पद्मनाभम् को शेषनाग पर लेटे हुए दिखाया गया है, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मंडल ने इस वर्ष 12 फीट ऊंची मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा भी स्थापित की है। मंडल अध्यक्ष अंकित सोनी और उपाध्यक्ष सुमित लाड़ व ध्रुव अग्रवाल ने बताया कि यह झांकी पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार की गई है।

शिवाजी चौक पर नटराज मुद्रा में गणेशजी

शिवाजी चौक गणेश मंडल इस वर्ष अपने 55वें गणेशोत्सव मना रहा है। मंडल के अध्यक्ष राहुल नामदेव ने बताया कि इस बार गणेश प्रतिमा 8 फीट ऊंची मिट्टी से निर्मित है। यह प्रतिमा नटराज मुद्रा में सिंहासन पर विराजमान है। गणेशजी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। गणेश मंडल के उपाध्यक्ष दिनेश सेनी, सचिव किशोर सोनगरा और कोषाध्यक्ष अनिल केरहालकर भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं।

अष्टभुजा स्वरूप में सजे गणेशजी

दूधतलाई विघ्न राज नवयुवक गणेश मंडल ने अपने पांचवें स्थापना वर्ष पर गणेश प्रतिमा स्थापित की है। यह प्रतिमा 13 फीट ऊंची अष्टभुजा स्वरूप में विराजित की गई है। मंडल के अध्यक्ष पीयूष पटेल ने बताया कि इस वर्ष की प्रतिमा बुरहानपुर से लाई गई है। बुरहानपुर से वंश श्रीमाली ने इस प्रतिमा को दूध तलाई पड़ावा तक पहुंचाया। यहां पंडाल में आकर्षक साजसज्जा भी की गई है।

हिमालयी भालू पर सवार गणेशजी

बाबा चौक श्री गणेश मंडल 50वें वर्ष में गणेश उत्सव मना रहा है। जीडीसी कॉलेज से सिंघाड़ तलाई जाने वाले मार्ग पर मंडल ने इस वर्ष 6 फीट ऊंची मिट्टी से निर्मित प्रतिमा एक हिमालयी भालू पर विराजमान है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मंडल अध्यक्ष भावेश रायकवार, दर्शन रायकवार, पवन रायकवार और शुभम सोनी सहित सभी सदस्य आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Sept 2026 12:11 pm

Published on:

18 Sept 2026 12:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / कहीं पद्मनाभम् तो कहीं अष्टभुजा… खंडवा के पंडालों में अलग-अलग रूपों में विराजे गणेशजी

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सेवा से संकल्प अभियान : 5 लाख दीयों से रोशन हुआ खंडवा, घर-घर जला ‘ आशीर्वाद का दीया ’

service resolution campaign
खंडवा

नगर निगम : नगरीय सेवाओं के लिए अब दफ्तरों का नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर…अर्बन लॉकर से घर बैठे मिलेंगी सेवाएं

mp urban lockar
खंडवा

पीएम मोदी का जन्मदिन : 5 लाख दीपों से रोशन होगा खंडवा ‘ सामूहिक रूप से ‘ आशीर्वाद का दिया ’

लाखों दीपों से जगमगाएगा बस्तर (Photo source- Patrika)
खंडवा

खंडवा में क्यूआर कोड स्कैन करते ही एसपी तक पहुंच रही शिकायत, पांच दिन में 40 से ज्यादा इनपुट

क्यूआर कोड
खंडवा

स्वामित्व योजना : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर MP सरकार 50 लाख पट्टों को देगी कानूनी हक

ownership plan
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.