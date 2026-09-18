कहीं पद्मनाभम् तो कहीं अष्टभुजा… खंडवा के पंडालों में अलग-अलग रूपों में विराजे गणेशजी

सिविल लाइन केशव कुंज कॉलोनी में अमूल्य पार्क के पास शिवशक्ति युवा मित्र मंडल द्वारा 6वें वर्ष में गणेश स्थापना की गई है। यहां 12 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा के साथ पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। जहां एक ओर बड़े गणेश मंडल स्थाई झांकियों से लोगों को लुभा रहे है। वहीं, शिवशक्ति युवा मित्र मंडल द्वारा प्रतिदिन यहां पारंपरिक खेलों का आयोजन बच्चों के लिए किया जा रहा है। गुरुवार को यहां कुर्सी रेस का आयोजन किया गया। बालिकाओं इशिका, आन्या, मनीषा, लवीना, श्रेया, उन्नति, प्राच, ध्रुवी, श्रेया, ऋषिका, सोनाक्षी, अंशिका, तनु, तन्वी, रागिनी, सोनाली आदि ने उत्साह से भाग लिया।