खंडवा में क्यूआर कोड स्कैन करते ही एसपी तक पहुंच रही शिकायत, पांच दिन में 40 से ज्यादा इनपुट

अब पुलिस तक शिकायत पहुंचाने के लिए न थाना जाना पड़ेगा, न पुलिसकर्मी का नंबर तलाशना होगा। मोबाइल निकालिए, क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और शिकायत सीधे एसपी की निगरानी में पहुंच जाएगी। पुलिस के इस हाइटेक प्रयोग का असर पांच दिन में ही दिखाई देने लगा है। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 40 से ज्यादा शिकायतें सीधे पुलिस अधीक्षक तक पहुंच चुकी हैं। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा अवैध शराब का है। अकेले शराब बिक्री से जुड़ी 35 शिकायतें मिली हैं। शिकायतों के बाद संबंधित क्षेत्रों में पुलिस कार्रवाई भी शुरू हो गई है।

less than 1 minute read