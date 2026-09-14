आज विराजेंगे विघ्नहर्ता श्री गणेश, जानिए स्थापना के शुभ मुहूर्त से लेकर खंडवा शहर की तैयारियां

शहर में 126 बड़े पंडालों सहित 250 से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर गणेशजी विराजेंगे। साथ ही साथ सनातन धर्मावलंबियों द्वारा घर-घर में भी गणेशजी की स्थापना होगी। मुंबई की तर्ज पर पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक गणेशोत्सव में पंडालों की सजावट को लेकर मंडलों में होड़ बढ़ी है। इस बार भी कई गणेश पंडालों विभिन्न थीम पर आकर्षक सजावट के साथ विभिन्न रूपों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। रविवार को कई गणेश पंडालों में स्थापना के लिए प्रतिमाओं को लाया गया। वहीं, छोटी गणेश प्रतिमाओं की खूब बिक्री हुई। इस बार मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं की मांग काफी बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोगों ने पुरानी अनाज मंडी सहित शहर में लगी दुकानों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाओं की खरीदी की।