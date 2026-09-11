नगर सरकार : करोड़ों के ड्रीम प्रोजेक्ट छह माह से कागजों में कैद, भोपाल से मंजूरी का इंतजार

टाउन हाल के भूखंड पर आधुनिक व्यावसायिक परिसर विकसित करने की योजना है। निगम इसे खंडवा सेंट्रल मॉल के रूप में विकसित करना चाहता है। इसके लिए करीब 47 करोड़ रुपए का प्रस्ताव छह माह पहले शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव के अनुसार भूखंड का क्षेत्रफल 4511.67 वर्गमीटर है। यहां 8303.34 वर्गमीटर में निर्माण प्रस्तावित है। भवन जी-प्लस-4 होगा। इसकी ऊंचाई 15 मीटर रखी जाएगी। दो बेसमेंट में पार्किंग की सुविधा भी प्रस्तावित है। यहां 128 से अधिक कारों के लिए जगह होगी। आधुनिक व्यावसायिक परिसर से निगम को आय बढ़ने की उम्मीद है। फिलहाल भोपाल से मंजूरी नहीं मिलने से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है।