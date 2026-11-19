राजेश पटेल राजस्थान पत्रिका के खंडवा संस्करण में विशेष संवाददाता के रूप में कार्यरत हूं। पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 18 साल का अनुभव है। मैंने अपने करियर की शुरुआत प्रयागराज ( इलाहाबाद ) यूपी से अमर उजाला के साथ की। अप्रैल 2013 में राजस्थान पत्रिका से जुड़कर अपनी रिपोर्टिंग में हमेशा सामाजिक सरोकार, जनहित और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी है। तथ्यपरक, संवेदनशील और प्रभावशाली पत्रकारिता मेरी कार्यशैली की पहचान है। वर्तमान में खंडवा यूनिट में रिपोर्टिंग के साथ-साथ डिजिटल पत्रकारिता में भी सक्रिय हूं। नई तकनीकों के साथ जनपक्षधर पत्रकारिता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हूं।